الصندوق السعودي للتنمية: مشروع إعادة تأهيل مطار «بانجول» يخدم مليوني مواطن

افتتح سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي في جمهورية جامبيا والذي تم تمويله من قبل الصندوق بقيمة 31 مليون دولار، وشارك في حفل الافتتاح كل من مابوراي نيجي، وزير المالية والشؤون الاقتصادية الجامبي، و باي لامين جوب، وزير النقل والأشغال والبنية التحتية، وممثل جامبيا في منظمة التعاون الإسلامي، يانكوبا ديبا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات التنموية والمتعددة الأطراف.

ويساهم المشروع في رفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43% بالإضافة إلى تعزيز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.

وفي ذات السياق أشار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إلى أهمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم التنموي للمشاريع التي تُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين البنية التحتية الأساسية، مبينًا أن الصندوق السعودي للتنمية عمل منذ تأسيسه عام 1975، على تقديم القروض التنموية لدعم الدول النامية.

وقال إن هذه المشاريع التنموية ماهي إلا امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية جامبيا في مختلف القطاعات الحيوية ويشمل ذلك الدعم 14 قرضًا تنمويًا و5 منح بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 215 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الذي تم وضع حجر أساسه قد بلغت قيمته الإجمالية 10.5 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وعقد المؤتمرات، و بلغت قيمة مشروع الطرق في العاصمة بانجول الى 50 مليون دولار أمريكي، ويشمل المشروع طرق رئيسية وفرعية بطول إجمالي مقداره 50.9 كم والذي سيساهم في تقليل الاختناقات المرورية في منطقة بانجول الكبرى.

يذكر أن الصندوق قدّم، عبر مسيرته التمويلية، الدعم لقطاع النقل الجوي حول العالم، من خلال تمويل 20 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بقيمة 294 مليون دولار، شملت بناء مدارج هبوط وتوسعة للخدمات الملاحية، وتقديم الاستشارات الهندسية وإعادة تأهيل العديد من المطارات الدولية.