تنفيذ 6 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتنفيذ 6 قوافل طبية علاجية للقرى الأكثر احتياجًا خلال شهر ديسمبر القادم بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.

جاءت موافقة "د. مختار" بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية في ديسمبر القادم.

وأوضح وكيل الوزارة أن تنفيذ خطة القوافل خلال الشهر المقبل تشمل قرى هلا بمركز ميت غمر والدرافيل بمركز بلقاس ومنشأة شومان بجمصة واليوسيفية بمركز ميت غمر وأم الرزق بمركز شربين وقرية قراش ببلقاس، وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومين وهى أيام الإثنين والثلاثاء أسبوعيًا، بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر عدا قرية الدرافيل ببلقاس وقرية ام الرزق بشربين ستكونان يومي الجمعة والسبت، ولتغطية الخدمه للمترددين عليها من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وقال محافظ الدقهلية إنه خلال شهر نوفمبر الجاري تم توقيع الكشف الطبي علي 1086 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية الدرافيل بمركز بلقاس، وتم صرف العلاج اللازم مجانًا، وتم تحويل 8 حالات للمستشفيات و86 العيادات لإجراء عمليات جراحية واستكمال العلاج نظرًا لظروفهم الاجتماعية، ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة إدراج كل القرى الأكثر احتياجًا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا فى أماكنهم تخفيفًا للعبء عنهم.

وأكد "مختار" اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الغلق الإدارى لعدد 10 منشآت طبية للعلاج الحر شملت معامل تحاليل ومراكز علاج طبيعي وجراحة وتجميل وعيادات أطفال لعدم وجود تراخيص ولمخالفتها لأحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل..

كما قرر الغلق الإداري لعدد 12 منشأة غذائية ومحلات بقالة ومطاعم وثلاجات أسماك لعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات الصحية وعرضها سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، وضبط وإعدام 156 كيلو أغذية و40 زيت طعام غير صالحة.

وقرر "مختار" إحالة 18 محضرًا بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن حملات المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر وإدارة مراقبة بمديرية الصحة بالدقهلية علي منشآت العلاج الحر والعيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل، وكذا حملات المرور علي المحلات والمطاعم وثلاجات الأغذية بنطاق المحافظة.