«حياة كريمة»: ترميم المنازل المتضررة من السيول بأسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، معلنة عن كامل تضامنها مع أهالي أسوان.

يأتي هذا في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا في كافة ربوع الجمهورية والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات.

وعلى الفور توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما أن المؤسسة ستبدأ على الفور بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان، كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديًا، وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة على تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عددًا من القوافل الغذائية والطبية لأهالى المحافظة، تتضمن عددًا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والمواد الغذائية والبطاطين، وغيرها من المواد اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيمانًا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أو التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم ٩٥٠٩.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير وغيرهما من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.