الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح فعاليات مؤتمر نقابة أطباء الأسنان الإقليمي لجنوب الصعيد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات مؤتمر نقابة أطباء الأسنان الإقليمي لجنوب الصعيد بجامعة سوهاج، والذي ينعقد على مدار يومي الخميس والجمعة 18، 19 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الأسنان، والنقابة الفرعية بسوهاج.  

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وأكد محافظ سوهاج، على أهمية عقد وحضور المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطور مستمر، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه. 
وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، ونقيب أطباء سوهاج، بإهداء درعي النقابة العامة والنقابة الفرعية لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي، ودعم فعاليات المؤتمر .

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تنظيم 25 للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

في سياق آخر ، نظمت محافظة سوهاج،  25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " لسه نوارة "، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل .

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واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها طالبات المرحلة الثانوية بمدارس التربية والتعليم، بالإضافة إلى الشباب والأهالي وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ".

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر .

مخاطر سوهاج رياضة حملة على اليوم وزارة الصحة الصحة المركزى تحقيق

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