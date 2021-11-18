الخميس 18 نوفمبر 2021
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فن

طارق الشناوي بعد قرارات «الموسيقية»: على هاني شاكر أن يغني مهرجانات

طارق الشناوي
طارق الشناوي

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على قرار نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، قبل ساعات، بوقف 20 شخصًا عن الغناء في المناسبات والحفلات وعلى المسارح، لعدم خضوعهم لاختبارات النقابة أو اختراق قواعدها؛ ومن بينهم؛ حمو بيكا وحسن شاكوش.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.. ليس مهمًا أسماءهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم.. الأمور لا تتم معالجتها على هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فنًَا موازيَا قادر على عودة المؤشر إلى الغناء الرصين".

وتابع "الشناوي": "طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع.. عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال.. لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد انكارها.. لم تمكن المرة الأولى التي يمنعهم هاني من الغناء ثم يتراجع.. لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني، وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع، بينما في السنوات الأخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة، الحل الوحيد كي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت نقابة الموسيقيين، عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدت في بيانٍ صادر عنها، أنه يُمنع كل من ليس عضوًا في النقابة وغير مُصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

وكان حمو بيكا، ضمن القائمة التي وصلت إلى 19 شخصًا تم منعهم بشكل نهائي من الغناء، وهو ما جعله يخرج ويعلق على القرار عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث قال في مقطع فيديو: "مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني أنا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير" .

وأضاف بيكا: "إذا قلتوا إننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا".

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