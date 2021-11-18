تحصين 48 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ/ من تحصين 48 ألف و473 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

وتم تنظيم القوافل العلاجية والرش لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

- حملات توعية للمربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين الماشية

و قال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن المديرية بدأت في تحصين الماشية من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.