الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجين تدريبيين لترسيخ القيم الأخلاقية بمدارس الإسماعيلية

ندوة عن التنمر والعنف
ندوة عن التنمر والعنف في مدرسة العبور الابتدائية

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، ونشر الوعي الصحي والثقافي حيث نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة برنامجين تدريبيين بمدرستى 24 أكتوبر الإعدادية، ومدرسة العبور الابتدائية لمناقشة أهم القضايا المجتمعية.

ودارت الندوة بمدرسة 24 أكتوبر الإعدادية حول ترسيخ القيم الأخلاقية الانتماء والمواطنة بمحاضرة للدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول، أستاذ ورئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، مؤكدًا أن الانتماء شعور بالحب والارتباط تجاه الوطن وهى غريزة إنسانية، والمواطنة هى الخيط المشترك الذى يربط جميع المواطنين.

وو أوضح أن الحقوق المدنية هي حقوق أساسية لكل مواطن بموجب قوانين الحكومة ويحمى الدستور هذه الحقوق، أما واجبات المواطنة فهي  كونك مواطنًا مسئولا ويتطلب منك الالتزامات قانونية وبعضها اجتماعي وأخلاقي ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للقيام بأشياء تساعد مجتمعنا.

ندوة عن التنمر والعنف في مدرسة العبور الابتدائية

وفى مدرسة العبور الابتدائية جاءت الندوة بعنوان العنف والتنمر حاضرت بها الدكتورة رحاب حسن كفل، أستاذ مساعد قسم تمريض الأطفال بكلية التمريض مؤكدة أن للأهل دور كبير فى منع التنمر المدرسي بعدم الاستعجال بعدم تصديق أن طفلهم متنمر والعمل جاهدًا مع المدرسة على وضع خطة فعالة للحد من تصرفات الطفل المتنمر والوقوف على مشكلات الطفل السلوكية والتحكم فى مشاهدة الطفل للبرامج التلفزيونية العنيفة.

 وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، حرص الجامعة لتوعية المجتمع داخل الجامعة وخارجها وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومى.

هذا وقد أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلسلة من الندوات التوعوية بجميع الكليات حول الآثار السلبية للتدخين وطرق الوقاية من اضراره

بدأت أولى الندوات بكليتي الآداب والعلوم الانسانية والتجارة بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة ريمان أحمد وكيله كلية التجارة والدكتورة سحر حسان وكيله كلية الاداب.

و حاضر بالندوة الدكتور محمود عبد المجيد أحمد المدرس مساعد بكلية التمريض النفسي والصحة العقلية حيث عرف ان التدخين هو عبارة عن عملية نفسية يقوم بها الانسان المدخن، وان التدخين أحد العادات المسببة للأمراض الخطيرة تؤدي إلى وفاة الانسان، مشيراً الى ان من العوامل المؤدية لممارسة التدخين ضعف الوازع الديني لدى المدخن وتداول الفكر الخاطئ ان التدخين يساعد على إنقاص الوزن، 

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«الوزراء» يكشف حقيقة انتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال

الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يستقبلان الأمير تشارلز وقرينته اليوم

وصول ولى عهد بريطانيا وزوجته إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

الرئيس الفلسطينى: الممارسات الإسرائيلية تؤدى لتقويض حل الدولتين