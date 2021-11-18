جامعة قناة السويس تنظم برنامجين تدريبيين لترسيخ القيم الأخلاقية بمدارس الإسماعيلية

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، ونشر الوعي الصحي والثقافي حيث نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة برنامجين تدريبيين بمدرستى 24 أكتوبر الإعدادية، ومدرسة العبور الابتدائية لمناقشة أهم القضايا المجتمعية.

ودارت الندوة بمدرسة 24 أكتوبر الإعدادية حول ترسيخ القيم الأخلاقية الانتماء والمواطنة بمحاضرة للدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول، أستاذ ورئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، مؤكدًا أن الانتماء شعور بالحب والارتباط تجاه الوطن وهى غريزة إنسانية، والمواطنة هى الخيط المشترك الذى يربط جميع المواطنين.

وو أوضح أن الحقوق المدنية هي حقوق أساسية لكل مواطن بموجب قوانين الحكومة ويحمى الدستور هذه الحقوق، أما واجبات المواطنة فهي كونك مواطنًا مسئولا ويتطلب منك الالتزامات قانونية وبعضها اجتماعي وأخلاقي ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للقيام بأشياء تساعد مجتمعنا.

ندوة عن التنمر والعنف في مدرسة العبور الابتدائية

وفى مدرسة العبور الابتدائية جاءت الندوة بعنوان العنف والتنمر حاضرت بها الدكتورة رحاب حسن كفل، أستاذ مساعد قسم تمريض الأطفال بكلية التمريض مؤكدة أن للأهل دور كبير فى منع التنمر المدرسي بعدم الاستعجال بعدم تصديق أن طفلهم متنمر والعمل جاهدًا مع المدرسة على وضع خطة فعالة للحد من تصرفات الطفل المتنمر والوقوف على مشكلات الطفل السلوكية والتحكم فى مشاهدة الطفل للبرامج التلفزيونية العنيفة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، حرص الجامعة لتوعية المجتمع داخل الجامعة وخارجها وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومى.

هذا وقد أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلسلة من الندوات التوعوية بجميع الكليات حول الآثار السلبية للتدخين وطرق الوقاية من اضراره

بدأت أولى الندوات بكليتي الآداب والعلوم الانسانية والتجارة بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة ريمان أحمد وكيله كلية التجارة والدكتورة سحر حسان وكيله كلية الاداب.

و حاضر بالندوة الدكتور محمود عبد المجيد أحمد المدرس مساعد بكلية التمريض النفسي والصحة العقلية حيث عرف ان التدخين هو عبارة عن عملية نفسية يقوم بها الانسان المدخن، وان التدخين أحد العادات المسببة للأمراض الخطيرة تؤدي إلى وفاة الانسان، مشيراً الى ان من العوامل المؤدية لممارسة التدخين ضعف الوازع الديني لدى المدخن وتداول الفكر الخاطئ ان التدخين يساعد على إنقاص الوزن،