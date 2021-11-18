الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«من أجل مصر» تستعد لماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، نظمت أسرة “من أجل مصر” فعالية لعرض إنجازات وأنشطة الأسرة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور كريم همام، رائد أسرة “من أجل مصر” المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة.

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وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ضرورة المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة وأهمية الإقبال عليها حيث تعد المنفذ الشرعي للطلاب، والمنبر الذي من خلاله يطالبون بحقوقهم ويقودون زملائهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية وأنشطة متنوعة، تمكن الطلاب من القيام بدور إيجابي في الحياة الجامعية بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية.

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كما أشار  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية دمج الطلاب بالأنشطة داخل الجامعة حيث إن نشاط الاتحادات وسيلة ديمقراطية لاكتشاف القيادات والعمل على تنميتها وتحقيق مشاركة فعالة في صياغة الحياة الاجتماعية داخل الجامعة.

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وخلال كلمته أوضح  الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي أن المشاركة فى تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح لهم خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم، وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم، مؤكدًا أن أسرة من أجل مصر تؤهل الطلاب على توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع  يحقق التنمية المستدامة 2030، من خلال انشطة تصقل مواهبهم وقدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون .

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تضمنت الفعالية السلام الوطنى وعرض فيلم تسجيلى عن أسرة من أجل مصر وأهدافها، واختتمت الفعالية بالتقاط صورة تذكارية موحدة لأسره من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية انطلاقا لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

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المركزى وزارة التعليم جامعة حلوان كريم التعليم العالي طالب شئون التعليم والطلاب عرض وزارة التعليم العالي التنمية المستدامة فيلم تسجيلي

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عن الانتخابات الليبية وغيرها

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