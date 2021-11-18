«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد نهارًا مائل للبرودة ليلا، مشيرة إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بداية من اليوم، لافتًا إلى أنه بداية من السبت المقبل، سيكون هناك سقوط للأمطار ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة من 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة الأسبوع المقبل على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 19 درجة.