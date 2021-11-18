الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه في نهاية التعاملات الأسبوعية

حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهر أكتوبر الماضي اتسم سعره بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.65جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، التقطت العملة الأوروبية أنفاسها في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد موجة تراجعات هذا الأسبوع، فقدت خلالها العملة الأوروبية أكثر من 30 قرشا، حيث ارتفعت اليوم 2 - 8 قروش شراء وبيع، ففي بنكي مصر والأهلي سجل سعر اليورو 7.69جنيه للشراء، 17.84جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو ارتفاعا ليصبح 17.72جنيه للشراء، و 17.86جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.72 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا نسبيا 5 - 13 شراء وبيع، وذلك في خضم موجة تقلبات في الأيام الماضية، ففي بنك مصر والأهلي سجل 21.08 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي 11 - 14 قرشا شراء وبيع، ليسجل 21.11 جنيه للشراء، و21.28 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.24 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.