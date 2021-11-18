توجيه من وكيل «أوقاف بورسعيد» بشأن «صناديق التبرعات» في المساجد

أوقاف بورسعيد: حملات مكبرة علي المساجد والزوايا لمتابعة الإلتزام بقرارات الوزير

عقد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مدير الدعوة ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات الفرعيه.

وأشار وكيل الأوقاف، خلال الاجتماع، إلى ضروره تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، ومنع وضع أي صناديق بالمساجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات.

وكلف بإعادة توزيع جميع العاملين لكي يتم تغطية جميع المساجد والزوايا بالمديرية بشكلة جيد، مشددًا على أن لا يتم الجمع بين أمام ومقيم شعائر بمسجد واحد، ولا يتم الجمع بين مقيم شعائر ومؤذن، ولا يتم الجمع بين أكثر من عاملين بإستثناء مساجد النذور والمساجد الكبرى التي تزيد عن 500 متر، وتكليف أقرب عامل للمسجد أو الزاويه الشاغرة بفتحها وغلقها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والانتظام في ذلك، وتكثيف المرور على المساجد لمتابعة التزام المُصلين بالكمامة واصطحاب المصلي الشخصي وتطهير الأيدي، ومتابعة إجراءات فتح دورات المياة، والالتزام بأوقات إقامة الصلاة والخطبة في يوم الجمعة.