بسبب مرتضى منصور.. هدوء حذر فى الزمالك وبوابات مميكنة للأعضاء

سيطرت حالة من الهدوء الحذر على أروقة نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، مع تردد أنباء عن ذهاب مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة إلى مقر النادي اليوم، والذي تم تجميد مجلسه في نوفمبر الماضي بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وكان منصور قد حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بعودة مجلسه منذ أسابيع قليلة، وينتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ ذلك الحكم.

من جهة أخرى ظهرت البوابات الإلكترونية عند بوابة رقم 1 المطلة على شارع جامعة الدول العربية، التي جلبتها اللجنة المؤقتة مساء أمس لتسهيل عملية دخول الأعضاء إلى مقر النادي بطريقة حديثة، وهي عبارة عن بوابات ممغنطة يقوم العضو بوضع الكارنيه الخاص به عليها قبل الدخول.