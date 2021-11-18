رئيس قطاع الري يؤكد الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية في تأهيل الترع

تفقد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، بحضور المهندس علاء عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون توزيع المياه، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة الحويصلية الوسط، وتأهيل ترعة الحويصلية القبلية، وترعة أبيوهة، وترعة اتليدم، التابعة لرى المنيا، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع.

كما تفقد رئيس قطاع الري، بحضور المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية لمحافظة المنيا، ومديري عموم ري شرق وغرب المنيا، أعمال تأهيل وتبطين ترعة وصلة كوم الزهير، وتبطين ترعة بني عبيد، وتأهيل ترعة العريف، وترعة وصلة منتوت، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا أثناء التنفيذ.

وأكد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، الالتزام بتطبيق المواصفات والرسومات، والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

كما شدد رئيس القطاع، على زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو إجراءات طرح وترسية الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى سرعة تجهيز أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها خلال فترة أقل احتياجات.

ويستهدف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير حوالي خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.