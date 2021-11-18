الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمناسبة الشهر العالمي للتوعية.. نصيحة من «الصحة» لمرضى سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس

قالت هيئة الدواء المصرية، إن تحديد خطة علاج سرطان البنكرياس، تعتمد على عدة عوامل منها؛ نوع ومرحلة السرطان، والآثار الجانبية المحتملة، وتفضيلات المريض وصحته العامة، يأتي ذلك بمناسبة الشهر العالمي للتوعية ضد المرض. 

وأشارت إلى ضرورة الحد من المضاعفات التي يسببها السرطان والآثار الجانبية للعلاج، مؤكدة أنه جزء مهم من خطة علاج ورعاية مرضى السرطان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب ليك، واستشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها والآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطريقة تجنبها.

هيئة الدواء المصرية سرطان البنكرياس الشهر العالمى للتوعية مرحلة السرطان الآثار الجانبية الحد من المضاعفات السرطان رعاية مرضى السرطان

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