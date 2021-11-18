الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بمختلف أنواعها حالة من الثبات بسوق العبور للجملة، وذلك وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

أسعار الفاكهة اليوم

واستقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2: 3.5 جنيه، في حين تراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو، أما سعر كيلو العنب الرومي الأحمر فقد ظل ما بين 6 : 9 جنيهات، كما ثبت أيضًا سعر التفاح الأمريكي ليتراوح  بين 17: 23 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).

وبدأ تداول  البرتقال السكري ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر اليوسفي مابين 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وسجل سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص).

كما استقر سعر الليمون بلدي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

وتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 6 : 9 جنيهات (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وثبت سعر التفاح الأمريكي ليتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

كما سجل سعر البلح الرملي تراوحًا بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وسجل سعر بلح سلمى استقرارًا ليتراوح بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر كيلو البلح البرحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة).

كما سجلت أسعار المانجو الزبدية ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 12 : 18 جنيهًا (قفص - كرتونة).

وسجل سعر كيلو مانجو فص استقرارًا بين 20 : 40 جنيهاً (كرتونة).

وتراوح سعر مانجو دبشة  بين 12 و 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر المانجو البيض العجل استقرارًا ليتراوح بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر المانجو السنارة  بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

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