حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة على المحافظات

كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

فرع سوهاج:

تم ضبط 18720 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر بأحد المخازن، كما تم ضبط 1000 كجم من العلف الحيواني مجهولة المصدر بأحد مخازن بيع الأعلاف .

كما تم ضبط عدد من المخالفات لبعض المنشآت التجارية منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وتم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة طبقا لقانون حماية المستهلك.

فرع بني سويف:

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بأحد العيادات الطبية الغير مرخصة وبه نفايات طبية خطرة، كما تم غلق وتشميع 3 معامل وتحاليل طبية لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود تراخيص، كما تم غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية و2 أكاديمية لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

فرع قنا:

غلق وتشميع إحدي العيادات الطبية لضبط أحد الأشخاص يديرها وينتحل صفة طبيب وضبط 325 عبوة من الزيوت والكريمات والمنتجات الطبية مجهولة المصدر داخل إحدي مراكز العلاج الطبيعي.

فرع الإسماعيلية:

ضبط ١٩٤ طن من الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بعدد من المخازن الغير مرخصة، كما تم ضبط 5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الثلاجات الغير مرخصة، كما تم ضبط 800 كجم من اللحوم المجمدة بأحد مخازن المواد الغذائية.

فرع القليوبية:

تم ضبط 4 طن بلاستيك خام مجهول المصدر كما تم ضبط كميه من خراطيم الكهرباء مدون عليها ماركة شهيرة بالمخالفة للحقيقة بأحد مصانع إنتاج الخراطيم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتصرف.

فرع المنوفية:

ضبط ٢٦ طن من معجون الطماطم مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المصانع بمدينة السادات وتم تحرير ١٢ محضر لعدم إصدار فواتير والإعلان عن الأسعار.

فرع أسيوط :

ضبط 51 طن من الملح غير صالح للإستهلاك الآدمي بأحد المخازن الغير مرخصة كما تم ضبط كميه من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الأدمي بأحد محلات الجزارة.

فرع الدقهلية:

ضبط 10 طن أرز تمويني بأحد المصانع وكميه كبيره من زيوت السيارات مجهولة المصدر بأحد المخازن ، كما تم ضبط كميه كبيره من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحد مخازن الأدوية وتم تحرير ١٤ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع السويس:

ضبط كميه كبيرة من المواد الغذائية بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم ومحلات السوبر ماركت.

فرع جنوب سيناء:

ضبط كميه من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببعض الفنادق، كما تم تحرير 73 محضر لعدد من المنشآت السياحية وذلك لنقص الإشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

فرع الفيوم :

غلق وتشميع 14 منشأة طبية لعدم الحصول على التراخيص من الجهات المختصة ولعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بإشتراطات الصحة والسلامة، وتم تحرير 28 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وعدم إصدار فواتير قانونية.