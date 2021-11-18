“الجنة فى الإمارات”.. حكيم يستعد لتصوير أغنية جديدة الأسبوع المقبل
يستعد الفنان حكيم لتصوير أغنية جديدة بعنوان "الجنة في الإمارات"، الأسبوع المقبل، وذلك في الذكرى الـ50 للعيد الوطني للإمارات.
وتحتفل الإمارات بالذكرى الـ50 لعيدها الوطني، يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث قام الاتحاد الذي تأسس عام 1971، بإجماع حكام الإمارات السبع.
ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في المعالم السياحية والأثرية بعدة إمارات وهي: دبي، والعين، وأبوظبي.
والأغنية من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبدالجابر، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفى إسماعيل.