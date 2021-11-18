كمال: 80% نسبة صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 80% منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار كمال إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل الى 28 سلعة.

وقال أحمد ‏كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي إن وزير التموين وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل الى 38 ألف منفذ.

وأشار إلى ‏أن الدكتور علي المصيلحي ‏كان قد أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330 ‏

وأكد أحمد كمال أن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب ‏السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو ‏القمح، مشيرا إلى أنه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر وبالتالي فإن استراتيجي مصر منه سيزيد، مؤكدا أن مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل الى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين شهر نوفمبر2021

ويستعرض «الدستور» أسعار 28 سلعة تموينية تصرف على بطاقة التموين، وتتضمن:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر8.5 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4.25 جنيه.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- 800 جرام زيت خليط بسعر 20 جنيها.