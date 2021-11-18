الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

كمال: 80% نسبة صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر

التموين
التموين

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 80% منذ بداية الشهر الجاري. 

وأشار كمال إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل الى 28 سلعة.

وقال أحمد ‏كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي إن وزير التموين وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل الى 38 ألف منفذ. 

وأشار إلى ‏أن الدكتور علي المصيلحي ‏كان قد أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330 ‏

وأكد أحمد كمال أن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب ‏السلع الإستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو ‏القمح، مشيرا إلى أنه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر وبالتالي فإن استراتيجي مصر منه سيزيد، مؤكدا أن مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل الى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين شهر نوفمبر2021

ويستعرض «الدستور» أسعار 28 سلعة تموينية تصرف على بطاقة التموين، وتتضمن:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر8.5 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4.25 جنيه.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح  طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- 800 جرام زيت خليط بسعر 20 جنيها. 

التجارة الداخلية وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية محصول البنجر صرف السلع التموينية معاون الوزير محتكري السلع منظومة الدعم صرف السلع التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري صناع رقابة تموينية اليومين الماضيين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة نسب صرف السلع التموينية شركتي الجملة العامة والمصرية أحمد كمال معاون وزير التموين لدكتور علي المصيلحي

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