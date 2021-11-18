الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسؤول مغربي يشيد بدور مصر الريادي في التعليم العالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خلفاوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور العزازي عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة أوجه دعم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ونظيرتها المغربية من خلال الانفتاح على آفاق جديدة، سواء فيما يتعلق بالطلاب الراغبين في الدراسة بكلا البلدين من خلال زيادة عدد مقاعد المنح المقدمة للطلاب الوافدين، وكذلك الاهتمام بمعادلة الشهادات الممنوحة سواء من المملكة المغربية أو من جمهورية مصر العربية، فضلًا عن إبرام اتفاقيات التبادل الثقافي في تخصصات مختلفة مما يساعد على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

وأكد الدكتور أشرف العزازي اهتمامه البالغ بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال تذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه التعاون الثنائي المشترك، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي المصرية من خلال إدارة الوافدين في تسهيل لالتحاق الطلاب بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الجامعات المصرية والمغربية وتفعيل الاتفاقيات السابقة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي المشترك، والحرص على التواجد بالمؤتمرات التي تنظمها الوزارتين.ل

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد خلفاوي الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية بالدور الريادي لجمهورية مصر العربية في التعليم العالي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية المغربية في شتى النواحي التعليمية والثقافية منذ عقود طويلة . 

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