الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

363 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع  القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (363,315,000 جنيه) لـ2,021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (24,730) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6,4 مليار جنيه لحوالي 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يلزم المتقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفي بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

وزير الزراعة ليونيل ميسى مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو اطار المبادرة الرئاسية حياة

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