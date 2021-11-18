«الكندوز» بـ145 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس

شهدت أسعار اللحوم الحمراء البلدية، استقرارًا في الأسواق اليوم الخميس، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز ما بين ١٤٥ : ١٦٥ جنيها للكيلو، وسعر كباب الحلة من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم في الأسواق اليوم:

يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ : ١٧٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو

وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر اللحم الضأن من ١٥٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو

تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر اللحم الجملى بين ١٠٠ : ١٢٠ جنيها للكيلو

ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ :١٦٠ جنيها للكيلو

وتراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها

ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد قامت بحملات على محلات عرض، وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.