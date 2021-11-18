الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكندوز» بـ145 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء البلدية، استقرارًا في الأسواق اليوم الخميس، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز ما بين  ١٤٥ : ١٦٥ جنيها للكيلو، وسعر كباب الحلة من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم في الأسواق اليوم: 

يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ : ١٧٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠  : ١٦٠  جنيها  للكيلو

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠  جنيها للكيلو

يتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو

وبلغ  سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ : ١٣٠ جنيها للكيلو

يتراوح سعر اللحم الضأن من ١٥٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو

تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ : ١٧٠ جنيها للكيلو

يتراوح  سعر اللحم الجملى بين ١٠٠ : ١٢٠ جنيها للكيلو

ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ :١٦٠ جنيها للكيلو

وتراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ : ١٦٠ جنيها

ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو

وكانت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد قامت بحملات على محلات عرض، وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

الكندوز ب١٤٥ جنيه والكباب ب140 أسعار اللحوم البلدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في كليات جامعة القاهرة

وفاة الإعلامية شيرين دويك المذيعة بالتليفزيون المصرى

«شعراوى» فى أسوان لمعاينة «أضرار السيول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)