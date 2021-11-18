الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية

بكين
بكين

وجهت السلطات المحلية في العاصمة الصينية بكين المواقع الثقافية والترفيهية المحلية بالتشغيل بنسبة 75% من قدرتها الاستيعابية لاستقبال الزوار، وذلك من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس عن تشو وي مين، المسؤول بمديرية الثقافة والسياحة لبلدية بكين، أن توجيهات صدرت بتعزيز تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المواقع الثقافية والترفيهية في المدينة.

وأصبح المسافرون إلى بكين مطالبين بالخضوع لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على كورونا، إذْ يتوجب على جميع المسافرين إلى المدينة تقديم نتائج سلبية لاختبارات كورونا تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل وصولهم، بالإضافة إلى رمز استجابة سريعة باللون الأخضر لإثبات وضعهم الصحي.

وكانت الصين سجلت العديد من بؤر تفشي كورونا في الفترة الماضية، إلا أن البيانات اليومية للإصابات تظهر أنها بدأت في السيطرة عليها.

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ستا من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع ثمان في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 ارتفاعا من 15 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98403 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

الصين كورونا كوفيد الصحة بكين

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وائل لطفي

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