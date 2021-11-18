الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الشارقة تفوز بجائزة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل

جريدة الدستور

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للمدن الصديقة للطفل للمرة الثانية على التوالي، التي تعد أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز رفاهية الطفل.

وتتوزع الجائزة على 6 فئات مختلفة، حيث جاء فوز الشارقة، عن مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الذي يتولى مهامه "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، وانطلق في عام 2016 لحماية وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين من جميع الفئات العمرية والجنسيات في إمارة الشارقة، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقات، وإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تحقق هذا الهدف بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة معنية بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أن الشارقة تهدف إلى أن تصبح نموذجاً يلهم المدن العربية الأخرى لتبني نهجها وسياساتها الصديقة للأطفال واليافعين.

الامم المتحدة الإمارات الشارقة

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