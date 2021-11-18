الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أونكتاد»: أسعار النقل البحري ترفع التضخم العالمي بنسبة 1.5%

النقل البحري
النقل البحري

قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار النقل البحري سيتحول فورا إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 1.5% خلال عام 2023، مع تضرر الدول الأصغر حجمًا والأكثر اعتمادًا على التجارة، بدرجة أكبر.

وأشارت المنظمة، إلى أن أسعار الشحن البحري زادت بمقدار 4 أمثال خلال العقد الماضي والأسعار الحالية لنقل الحاوية القياسية من الصين إلى الولايات المتحدة تزيد بنسبة 348% عن مستواها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أونكتاد قولها في تقريرها السنوي عن النقل البحري القول إنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن الأرتفاع في أسعار نقل الحاويات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الاستيراد وأسعار المستهلكين.

وأضافت المنظمة الأممية أنها لا ترى أي نهاية قريبة لارتفاع أسعار النقل البحري؛ بسبب الطلب المستمر، وحالة الغموض التي تحيط بجانب العرض في سوق النقل البحري وتزايد المخاوف بشأن كفاءة الموانئ.

وقال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" فى تقرير أصدره الثلاثاء، في جنيف، إن تدفقات الاستثمار العالمية شهدت تعافيا غير مسبوق فى النصف الأول من العام الجارى 2021.

 وأشارت المنظمة إلى أن النظرة المستقبلية للاستثمار فى البنية التحتية قوي؛ بسبب حزم التحفيز التى قدمتها الدول خلال وباء كورونا ولكن الاستثمار فى الصناعة لايزال ضعيفًا.

وأضاف التقرير، أن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى وصلت فى النصف الاول من العام الجارى الى ما يقدر بنحو 852 مليار دولار، مما يدل على زخم انتعاش أقوى من المتوقع، ولفت - وفقا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع لأونكتاد - إلى أن الزيادة في الربعين الأولين من العام، أدت إلى استعادة أكثر من 70 % من الخسارة الناجمة عن وباء كورونا في عام 2020.

النقل البحري أونكتاد أسعار النقل البحري النقل التجارة

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وائل لطفي

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