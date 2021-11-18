«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء جهاز تنمية الإسماعيلية الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على إنشاء جهاز مدينة بمسمى "جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة".

وكذا استحداث الهيكل التنظيمى له على غرار أجهزة المدن التابعة للهيئة ذات المستوى التنظيمى (ب)، والتى قمة وظائفها من الدرجة العالية، ليتولى تنمية مساحة 2828 فدانًا، حتى يتسنى استكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على التعامل على الأراضى الصناعية السابق طرحها من خلال البوابة الإلكترونية "الخريطة الاستثمارية"، طبقًا لكراسة الشروط المُعدة من قِبَلِ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 14/1/2020، بالأسعار المعمول بها خلال عام 2020.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات رقم 1، بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وقطعة أرض على طريق "C3" جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، بنظام البيع، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مقرات للهيئة بالمدينتين، إضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات بمدن (حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة)، لإقامة مكاتب بريد، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة بتلك المدن، لخدمة سكانها، والإسراع بمعدلات تنميتها.

وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على ضم قطعة أرض إلى قطعة الأرض السابق تخصيصها، لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمركز الحي الأول بمدينة الشيخ زايد، لتمكين المؤسسة، من تنفيذ جميع التخصصات التي ترغب في توفيرها، لخدمة المريضات.