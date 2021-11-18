«64 طن دقيق» تشل حركة المرور في «جهينة سوهاج»

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة محملة بالدقيق، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو «السيد. ع. ح»، 40 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز طما، محملة بـ64 طن دقيق قادمة من مطحن المرشدي فلور بمدينة بدر في القاهرة اتجاه مركز البلينا جنوب سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، دون حدوث إصابات، ونتج عن الحادث تعطل حركة السير على الطريق، لحين رفع آثار الحادث.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.