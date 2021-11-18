الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترسل دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أرسلت روسيا دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى مطار كابول صباح اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي عربية" عن السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف القول إن الدفعة تتضمن مساعدات إنسانية وزنها 36 طنا.

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد ذلك ستكون هناك شحنتان إضافيتان من الإمدادات الإنسانية ستقوم بإيصالهما طائرات النقل العسكرية، ليبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الروسية أكثر من 100 طن.

طالبان مساعدات إنسانية كابول مطار كابول روسيا

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