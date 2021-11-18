«هندسة عين شمس» تفوز بالمركز الأول في مسابقة وكالة الفضاء المصرية

طلاب سنة رابعة ميكانيكا باور و ميكاترونكس بهندسة عين شمس يفوزون بالمركز الأول فى مسابقة وكالة الفضاء المصرية

فاز طلاب سنة رابعة ميكانيكا باور وميكاترونكس، بهندسة عين شمس يفوزون بالمركز الأول في مسابقة وكالة الفضاء المصرية، تحت رعايه الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني عميد كليه الهندسة، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكليه الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت وكالة الفضاء المصرية حفل ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية، الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وشارك في التدريب325 طالبًا وطالبة بمختلف الجامعات المصرية، مقسمين إلى 49 مجموعة وتحديدًا من 30 جامعة مصرية، جدير بالذكر انه يجرى حاليا إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء في الجامعات المصرية التي كان علي رأسها جامعة عين شمس التي وقعت مع الوكالة البروتوكول الأول للتعاون مع القطاع الأكاديمي.

وجرى إنجاز العديد من المخرجات خلال الفترة التدريبية ، والتي نجح من خلالها الطلاب في أن يتناولون نواحي كثيرة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ومحطات التشغيل والبرمجيات والدراسات الخاصة بمجال الفضاء.

وأشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، بالنجاح في التنسيق والتعاون مع الجامعات، والذي أثمر عن تصنيع أول قمر صناعي للجامعات المصرية بأيدي مصرية بالكامل والمقرر إطلاقه العام القادم بإذن الله..

وكرم الطلاب العشرة الأوائل، حيث فاز بالمركز الأول هندسة جامعة عين شمس -قسم ميكانيكا باور و ميكاترونكس السنة الرابعة وهم:-

محمد يحيى أبوبكر

محمد رجب حمد

مصطفي محمد بدوي

زياد ممدوح عباس

سندس فتحي عبدالله

وعلى هامش المعرض تم عرض مشاريع الطلاب المتميزة، والتي تمت الإشادة بها من قبل الجميع لتميزها وتفردها.