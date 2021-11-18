سقوط تاجر حشيش في الجيزة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة في البدرشين، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته المخدر بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.