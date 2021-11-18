الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل سائق توك توك بالمرج لسرقته

جثة
جثة

أدلى عاطلان متهمان بقتل سائق توك توك فى منطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة سائقي التوك توك بالإكراه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين وأمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقته توك توك ملكه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

منطقة المرج المتهمان جال المباحث

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