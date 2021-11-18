الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

أكدت الولايات المتحدة التزامها بحل الدولتين والدفع بإجراءات متساوية للازدهار والأمن والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن وفدا أمريكيا حث -خلال اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في أوسلو بالنرويج أمس- جميع الأطراف على تجنب الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.

يشار إلى أنه تم تأسيس لجنة الاتصال الدولية في عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو الأولى؛ بهدف تطوير أساس مؤسسي واقتصادي لدولة فلسطينية مستقبلية على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.