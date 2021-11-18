الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،جلساته الأسبوع المقبل، ويناقش خلال جلساته الأحد والإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، والتضامن، ومكاتب لجان الصحة، والسكان، والشباب، والرياضة، والتعليم، والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية، والاستثمار، و الشؤون التشريعية، والدستورية عن مشروع قانون حقوق المسنين.


وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

 - القانون ألزم الدولة بحماية حقوق المسنين 
 

وألزم القانون، الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

 والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. 
 

مجلس الشيوخ حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين مشروع قانون الرعاية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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