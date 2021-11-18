الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح كيفية مقاومة الصدأ والندوات في الموالح والقمح

الموالح
الموالح

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن الأمراض المتعددة للمجموع الخضري للنباتات العضوية، التي تؤدي إلى خسائر فادحة بالمحصول وتقلل من إنتاجيته وكفاءته مما يقلل من قيمته الإقتصادية ويضطر المزارع لتخفيض سعره. 

- أهم أمراض المجموع الخضري 

1- الأصداء

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه يصيب مرض الصدأ كثير من المحاصيل مثل القمح, الفاصوليا, الثوم والنعناع, ولكن تتواجد بعض الظواهر المرضية التي يظنها البعض صدأ الموالح ولكنها تكون أكاروسات, ويمكن مقاومتها من خلال استخدام المركبات الحيوية مثل مركب البلايت ستوب بمعدل 1 لتر/ 200 لتر ماء، ويبدأ في الرش قبل الإزهار في النباتات التي تزهر أو قبل طرد السنابل في القمح أو بعد 45 يوم من الزراعة كما في نبات النعناع .

2- الندوات في البطاطس والطماطم

وأضاف التقرير أنه يصاب محصول البطاطس والطماطم بأمراض الندوة المتأخرة و الندوة المبكرة المتسببة, يفضل وضع برنامج مشترك لمكافحة ذلك المرضين والفطر الأول من الفطريات المحبة للسكر العالي ولذلك فإنها تظهر على النباتات الصغير بعد الزراعة بمدة تتراوح بين 30- 45 يوم, بينما الفطر الثاني محب للسكر المنخفض لذلك يظهر قرب نهاية عمر النبات على الأوراق وكذلك على الثمار وخاصة في الطماطم مسبباً تعفن باللون الأسود .

- كيفية مقاومة الندوات في البطاطس والطماطم

وأوضح التقرير أنه يتم رش مركبات النحاس مثل مركب دل كب 6 % عند وصول نباتات البطاطس إلى عمر 30 إلى 35 يوم من الزراعة, وذلك بمعدل 250 سم 3 / 100 لتر ماء في محاصيل الخضر، أما المحاصيل الحقلية فيتم استخدام دل كب 6% بمعدل 1 لتر / فدان, وتكرر عملية الرش مرة واحدة بعد ذلك يتم الرش بأحد المركبات الحيوية مثل مركب بلايت ستوب بمعدل 1 لتر/ 200 لتر ماء, ويكرر الرش 2 - 3 مرة ثم يوقف الرش بالنسبة للبطاطس، ويستمر الرش بالنسبة للطماطم إلى 5 - 6 رشات أو قبل نهاية المحصول بشهر سواء الطماطم العادية أو الطماطم الشيري.

-الزراعة تكشف كيفية مقاومة الصدأ والندوات الموالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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