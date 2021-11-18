مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. أفكار لتزيين شجرة الكريسماس (صور)

أسابيع ونستقبل عام جديد، والذي يحتفل به العالم فيما يسمى بالكريسماس، ويكون تزيين شجرة الكريسماس لها دور كبير في هذا اليوم نستعرض أفضلها وفقًا لموقع "digsdigs".

شجرة الكريسماس، ذات الحجم الكبير ذات الألوان الذهبية والخضراء، وأكواز الصنوبر، ، والكروم، والأضواء والفروع بالإضافة إلى بعض الزهور الاصطناعية.

ديكور شجرة الكريسماس، مع تماثيل الطيور، أكواز الصنوبر، الحلي البيضاء والذهبية والرقاقات الجليدية والأضواء رائعة.

شجرة الكريسماس، الجميلة مع الكثير من رقاقات الثلج البيضاء غير المتطابقة، والأبيض والفضي ، وشرائط الخيش بالإضافة إلى الأضواء ستفعل للاحتفال الريفي .

شجرة الكريسماس، الجميلة مع الكثير من الحلي الخضراء والبيضاء بأحجام مختلفة والأوراق الفضية والأضواء والفروع بالإضافة إلى نجمة بيضاء في الأعلى.

شجرة الكريسماس، الشتوية الجميلة مع شرائط الخيش والحلي الفضية والرمادية والذهبية والغزلان والثلج الأبيض والأضواء.

شجرة الكريسماس، الجريئة مع الحلي النحاسية والبنية ، أكواز الصنوبر الترتر ، الأضواء ، أوراق الشجر والبوم معلقة

مقصورة أنيقة أو شجرة الكريسماس مع الحلي البني والنحاسي والفضي واللؤلؤي وأكاليل الخيش وصور الأسرة والقرون والطيور

شجرة الكريسماس، مع الأضواء والزخارف البني والفضي والأبيض والخرز الخشبي وأكواز الصنوبر الثلجية والقطن والأجراس هي فكرة رائعة الاحتفال.

شجرة الكريسماس، مع الأبيض والذهب والحلي و النجمة، جليد وكرمة الحلي ونجمة ذهبية كبيرة على قمة الشجرة

شجرة الكريسماس،الرائعة مع الأضواء والزخارف الذهبية والنحاسية والقرون والصنوبر والكروم بالإضافة إلى بعض السلال مع أكواز الصنوبر في القاعدة

شجرة الكريسماس، مع أكاليل الكريات والأضواء والزخارف الخشبية على شكل شجرة وشرائط الخيش هي فكرة إبداعية ورائعة

شجرة الكريسماس الشتوية مع أكواز الصنوبر والبوم والثلج الخشبي ورؤوس الغزلان والأضواء والفراء الصناعي مدهشة

شجرة الكريسماس جميلة وبسيطة مع أضواء وزخارف ذهبية وبيضاء ، أكواز الصنوبر الثلجية هي زخرفة رائعة يمكنك أن تدركها بنفسك

شجرة الكريسماس الرائعة الغابة مع الحلي البيضاء والفضية ، والأشرطة البيضاء ، والأضواء ، والصنوبر والبوم والفراء الأبيض

شجرة الكريسماس مغطاة بأكواز الصنوبر ورقائق الثلج الخشبية وحامل الشموع الخشبي والكثير من أكواز الصنوبر الكبيرة حولها

شجرة الكريسماس،الرائعة ذات الطابع الريفي مع زخارف كوز الصنوبر المعتادة والثلجية ، وكرات القماش ، والأضواء ، وشرائط لامعة بنية وذهبية رائعة

شجرة الكريسماس لوكس مع أكواز الصنوبر والزخارف الحمراء والذهبية والأضواء وشريط شبكي ذهبي فكرة رائعة لمساحتك

شجرة الكريسماس، جميلة مع أكواز الصنوبر والزخارف الخضراء والشرائط والفروع والأوراق والأضواء

شجرة الكريسماس فاخرة مع الحلي البيضاء والفضية والبنية والبوم وكرات العنب والأكاليل والجليد

شجرة الكريسماس، جميلة ريفية مع شرائط الدانتيل ، وأكواز الصنوبر ، والزخارف البيضاء ، والأضواء والتماثيل على شكل حيوان

على شجرة الكريسماس،، أكواز صنوبر المتضخم، واضواء والكروم وقرون والفروع هو مدهش

شجرة كريسماس مع زخارف بنية وذهبية وبيج عتيقة على شكل كرات وكرات مطبوعة على شكل غزال وجوز وأكواز صنوبر مذهلة

شجرة الكريسماس، براقة مع أكاليل من الخيش والزخارف الذهبية والبنية والرمادية والثلج والغزلان والزلاجات

تعتبر شجرة الكريسماس، الممتعة مع البوم وزخارف الطيور والأضواء والفطر والجوز والأكاليل والفروع الخضراء فكرة رائعة وغير عادية

شجرة الكريسماس، الرائعة مع الكثير من أكواز الصنوبر الثلجية والأضواء والقوس المخطط الكبير في الأعلى فكرة رائعة يجب تجربتها

شجرة الكريسماس، غابة جميلة مع زخارف خضراء ، البط البري ، الذهبية ، أكواز الصنوبر المعدنية اللامعة ، الشريط الأبيض المطبوع وبعض زخارف الغزلان

شجرة الكريسماس، إبداعية مع أضواء وعلامات وزخارف معدنية وفروع وثلج ورأس غزال في الأعلى

شجرة الكريسماس،الميلاد الرائعة مع الزخارف النحاسية والبرتقالية والأخضر الفاتح وأكواز الصنوبر والكروم وزخارف العنب مذهل.