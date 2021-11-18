الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. أفكار لتزيين شجرة الكريسماس (صور)

تزيين شجرة الكريسماس
تزيين شجرة الكريسماس

أسابيع ونستقبل عام جديد، والذي يحتفل به العالم فيما يسمى بالكريسماس، ويكون تزيين شجرة الكريسماس لها دور كبير في هذا اليوم نستعرض أفضلها وفقًا لموقع "digsdigs".

شجرة عيد الميلاد ذات الحجم الكبير من الغابات مع الحلي الذهبية والخضراء ، وأكواز الصنوبر ، والبوم ، والكروم ، والأضواء والفروع بالإضافة إلى بعض الزهور الاصطناعية

شجرة الكريسماس، ذات الحجم الكبير ذات الألوان  الذهبية والخضراء، وأكواز الصنوبر، ، والكروم، والأضواء والفروع بالإضافة إلى بعض الزهور الاصطناعية.

ديكور شجرة عيد الميلاد في الغابة مع تماثيل الطيور ، أكواز الصنوبر ، الحلي البيضاء والذهبية والذهبية والرقاقات الجليدية والأضواء رائعة

ديكور شجرة الكريسماس، مع تماثيل الطيور، أكواز الصنوبر، الحلي البيضاء والذهبية والرقاقات الجليدية والأضواء رائعة.

شجرة عيد الميلاد في الغابة مع الحلي الذهبية والأبيض والفضية وأكواز الصنوبر الحقيقية والأضواء والكروم مذهلة

 شجرة الكريسماس، الجميلة مع الكثير من رقاقات الثلج البيضاء غير المتطابقة، والأبيض والفضي ، وشرائط الخيش بالإضافة إلى الأضواء ستفعل للاحتفال الريفي .

شجرة عيد الميلاد الجميلة في الغابة مع الكثير من الحلي الخضراء والبيضاء بأحجام مختلفة والأوراق الفضية والأضواء والفروع بالإضافة إلى نجمة بيضاء في الأعلى

شجرة الكريسماس، الجميلة مع الكثير من الحلي الخضراء والبيضاء بأحجام مختلفة والأوراق الفضية والأضواء والفروع بالإضافة إلى نجمة بيضاء في الأعلى.

شجرة عيد الميلاد الشتوية الجميلة مع شرائط الخيش والحلي الفضية والرمادية والذهبية والغزلان والثلج الأبيض والأضواء

 شجرة الكريسماس، الشتوية الجميلة مع شرائط الخيش والحلي الفضية والرمادية والذهبية والغزلان والثلج الأبيض والأضواء.

شجرة عيد الميلاد الجريئة في الغابة مع الحلي النحاسية والبنية ، أكواز الصنوبر الترتر ، الأضواء ، أوراق الشجر والبوم معلقة

 شجرة الكريسماس، الجريئة مع الحلي النحاسية والبنية ، أكواز الصنوبر الترتر ، الأضواء ، أوراق الشجر والبوم معلقة

مقصورة أنيقة أو شجرة عيد الميلاد في الغابة مع الحلي البني والنحاسي والفضي واللؤلؤي وأكاليل الخيش وصور الأسرة والقرون والطيور

مقصورة أنيقة أو  شجرة الكريسماس مع الحلي البني والنحاسي والفضي واللؤلؤي وأكاليل الخيش وصور الأسرة والقرون والطيور

شجرة عيد الميلاد مع الأضواء والزخارف البني والفضي والأبيض والخرز الخشبي وأكواز الصنوبر الثلجية والقطن والأجراس هي فكرة رائعة لكل من احتفال ريفي أو غابة

 شجرة الكريسماس، مع الأضواء والزخارف البني والفضي والأبيض والخرز الخشبي وأكواز الصنوبر الثلجية والقطن والأجراس هي فكرة رائعة الاحتفال.

شجرة عيد الميلاد في الغابة مع الحلي البيضاء والذهبية والجوز والنجمة والجليد والكروم والزخارف ونجمة ذهبية كبيرة على قمة الشجرة

 شجرة الكريسماس، مع الأبيض والذهب والحلي و النجمة، جليد وكرمة الحلي ونجمة ذهبية كبيرة على قمة الشجرة

شجرة عيد الميلاد الرائعة في الغابة مع الأضواء والزخارف الذهبية والنحاسية والقرون والصنوبر والكروم بالإضافة إلى بعض السلال مع أكواز الصنوبر في القاعدة

  شجرة الكريسماس،الرائعة  مع الأضواء والزخارف الذهبية والنحاسية والقرون والصنوبر والكروم بالإضافة إلى بعض السلال مع أكواز الصنوبر في القاعدة

شجرة عيد الميلاد في الغابة مع أكاليل الكريات والأضواء والزخارف الخشبية على شكل شجرة وشرائط الخيش هي فكرة إبداعية ورائعة

شجرة الكريسماس،  مع أكاليل الكريات والأضواء والزخارف الخشبية على شكل شجرة وشرائط الخيش هي فكرة إبداعية ورائعة

شجرة عيد الميلاد في الغابة الشتوية مع أكواز الصنوبر والبوم والثلج الخشبي ورؤوس الغزلان والأضواء والفراء الصناعي مدهشة

شجرة الكريسماس الشتوية مع أكواز الصنوبر والبوم والثلج الخشبي ورؤوس الغزلان والأضواء والفراء الصناعي مدهشة

شجرة عيد الميلاد غابة جميلة وبسيطة مع أضواء وزخارف ذهبية وبيضاء ، أكواز الصنوبر الثلجية هي زخرفة رائعة يمكنك أن تدركها بنفسك

شجرة الكريسماس جميلة وبسيطة مع أضواء وزخارف ذهبية وبيضاء ، أكواز الصنوبر الثلجية هي زخرفة رائعة يمكنك أن تدركها بنفسك

شجرة عيد الميلاد الرائعة من غابة الغابة مع الحلي البيضاء والفضية ، والأشرطة البيضاء ، والأضواء ، والصنوبر والبوم والفراء الأبيض

  شجرة الكريسماس الرائعة  الغابة مع الحلي البيضاء والفضية ، والأشرطة البيضاء ، والأضواء ، والصنوبر والبوم والفراء الأبيض

شجرة عيد الميلاد الرائعة في غابة مغطاة بأكواز الصنوبر ورقائق الثلج الخشبية وحامل الشموع الخشبي والكثير من أكواز الصنوبر الكبيرة حولها

  شجرة الكريسماس مغطاة بأكواز الصنوبر ورقائق الثلج الخشبية وحامل الشموع الخشبي والكثير من أكواز الصنوبر الكبيرة حولها

شجرة عيد الميلاد الرائعة ذات الطابع الريفي والغابات مع زخارف كوز الصنوبر المعتادة والثلجية ، وكرات القماش ، والأضواء ، وشرائط لامعة بنية وذهبية رائعة

شجرة الكريسماس،الرائعة ذات الطابع الريفي  مع زخارف كوز الصنوبر المعتادة والثلجية ، وكرات القماش ، والأضواء ، وشرائط لامعة بنية وذهبية رائعة

شجرة عيد الميلاد الرائعة في غابة لوكس مع أكواز الصنوبر والزخارف الحمراء والذهبية والأضواء وشريط شبكي ذهبي فكرة رائعة لمساحتك

 شجرة الكريسماس لوكس مع أكواز الصنوبر والزخارف الحمراء والذهبية والأضواء وشريط شبكي ذهبي فكرة رائعة لمساحتك

شجرة عيد الميلاد غابة جميلة مع أكواز الصنوبر والزخارف الخضراء والشرائط والفروع والأوراق والأضواء

شجرة الكريسماس، جميلة مع أكواز الصنوبر والزخارف الخضراء والشرائط والفروع والأوراق والأضواء

شجرة عيد الميلاد في غابة فاخرة مع الحلي البيضاء والفضية والبنية والبوم وكرات العنب والأكاليل والجليد

شجرة الكريسماس فاخرة مع الحلي البيضاء والفضية والبنية والبوم وكرات العنب والأكاليل والجليد

شجرة عيد الميلاد جميلة ريفية أو غابات مع شرائط الدانتيل ، وأكواز الصنوبر ، والزخارف البيضاء ، والأضواء والتماثيل على شكل حيوان

 شجرة الكريسماس، جميلة ريفية مع شرائط الدانتيل ، وأكواز الصنوبر ، والزخارف البيضاء ، والأضواء والتماثيل على شكل حيوان

شجرة عيد الميلاد في الغابة مع الحلي الذهبية والنحاسية وأكواز الصنوبر الضخمة والأضواء والكروم والقرون والفروع مدهشة

على  شجرة الكريسماس،، أكواز صنوبر المتضخم، واضواء والكروم وقرون والفروع هو مدهش

شجرة كريسماس غابة رائعة مع زخارف بنية وذهبية وبيج عتيقة على شكل كرات وكرات مطبوعة على شكل غزال وجوز وأكواز صنوبر مذهلة

شجرة كريسماس  مع زخارف بنية وذهبية وبيج عتيقة على شكل كرات وكرات مطبوعة على شكل غزال وجوز وأكواز صنوبر مذهلة

شجرة عيد الميلاد غابة براقة مع أكاليل من الخيش والزخارف الذهبية والبنية والرمادية والثلج والغزلان والزلاجات

شجرة  الكريسماس، براقة مع أكاليل من الخيش والزخارف الذهبية والبنية والرمادية والثلج والغزلان والزلاجات

تعتبر شجرة عيد الميلاد في الغابة الممتعة مع البوم وزخارف الطيور والأضواء والفطر والجوز والأكاليل والفروع الخضراء فكرة رائعة وغير عادية

تعتبر   شجرة الكريسماس،  الممتعة مع البوم وزخارف الطيور والأضواء والفطر والجوز والأكاليل والفروع الخضراء فكرة رائعة وغير عادية

شجرة عيد الميلاد الرائعة مع الكثير من أكواز الصنوبر الثلجية والأضواء والقوس المخطط الكبير في الأعلى فكرة رائعة يجب تجربتها

شجرة  الكريسماس، الرائعة مع الكثير من أكواز الصنوبر الثلجية والأضواء والقوس المخطط الكبير في الأعلى فكرة رائعة يجب تجربتها

شجرة عيد الميلاد غابة جميلة مع زخارف خضراء ، البط البري ، الذهبية ، أكواز الصنوبر المعدنية اللامعة ، الشريط الأبيض المطبوع وبعض زخارف الغزلان

شجرة  الكريسماس، غابة جميلة مع زخارف خضراء ، البط البري ، الذهبية ، أكواز الصنوبر المعدنية اللامعة ، الشريط الأبيض المطبوع وبعض زخارف الغزلان

شجرة عيد الميلاد غابة إبداعية مع أضواء وعلامات وزخارف معدنية وفروع وثلج ورأس غزال في الأعلى

شجرة  الكريسماس،  إبداعية مع أضواء وعلامات وزخارف معدنية وفروع وثلج ورأس غزال في الأعلى

شجرة عيد الميلاد الرائعة في الغابة مع الزخارف النحاسية والبرتقالية والأخضر الفاتح وأكواز الصنوبر والكروم وزخارف العنب مذهلة

شجرة  الكريسماس،الميلاد الرائعة  مع الزخارف النحاسية والبرتقالية والأخضر الفاتح وأكواز الصنوبر والكروم وزخارف العنب مذهل.

أيام ونستقبل عام جديد يحتفل به العالم بالكريسماس تزيين شجرة الكريسماس لها دور كبير في هذا اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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