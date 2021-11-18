إصابات كورونا العالمية تتجاوز254.84‭ ‬ مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 254.84 ‭‭‭‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و372900.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 767793 - 47367959

الهند 464153 - 34466598

البرازيل 611478 - 21965684

المملكة المتحدة 143360 - 9675058

روسيا 513645 - 9182538

تركيا 73938 - 8453857

فرنسا 118321 - 7330958

إيران 128406 - 6051642

الأرجنتين 116294 - 5308781

ألمانيا 98059 - 5094293



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23580 - 2071689

42 ‬‬‬‬- المغرب 14747 - 948391

44 - الأردن 11279 - 898682

48 - الإمارات 2144 - 741148

49 ‬- تونس 25320 - 715818



إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.