الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز254.84‭ ‬ مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 254.84 ‭‭‭‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و372900.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 767793 - 47367959
الهند 464153 - 34466598
البرازيل 611478 - 21965684
المملكة المتحدة 143360 - 9675058
روسيا 513645 - 9182538
تركيا 73938 - 8453857
فرنسا 118321 - 7330958
إيران 128406 - 6051642
الأرجنتين 116294 - 5308781
ألمانيا 98059 - 5094293
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23580 - 2071689
42 ‬‬‬‬- المغرب 14747 - 948391
44 - الأردن 11279 - 898682
48 - الإمارات 2144 - 741148
49 ‬- تونس 25320 - 715818


إرشادات منظمة الصحة العالمية
ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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