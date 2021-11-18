إسبانيا تعتزم إعطاء جرعات معززة للقاحات المضادة لكورونا

تعتزم إسبانيا إعطاء جرعات معززة للقاحات المضادة لمرض كوفيد - 19 للعاملين في قطاع الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاحتواء زيادة كبيرة في حالات العدوى التي تضرب جميع أنحاء أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن هذه الخطوة ، التي سيتم مناقشتها مع السلطات في مناطق الحكم الذاتي، تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة.

وأضاف أن معدلات التطعيم المرتفعة في البلاد والتي تصل إلى حوالي 80 قد حمت حتى الآن البؤرة السابقة لفيروس كورونا من أسوأ تأثير لموجة الوباء الأخيرة.

وارتفع متوسط معدل الإصابة في إسبانيا لمدة 14 يوما بنسبة 67 في أسبوعين إلى 82 حالة لكل 100 ألف نسمة ، لكنه لا يزال أقل بكثير من معدل الإصابة في دول مثل ألمانيا والنمسا ، حيث يتم تلقيح أقل من 70 من الأشخاص، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.