صالون زين العابدين فؤاد يحتفى بمسيرة الشاعر إبراهيم داود الإبداعية

في أمسية جديد من أمسيات صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، تبث في الثامنة من مساء اليوم الخميس، عبر تطبيق زووم، احتفالية كبرى خاصة بالشاعر إبراهيم داود، ورحلته الإبداعية الحافلة بالعديد من الألوان الفنية والثقافية.

ويشارك في احتفالية صالون زين العابدين، بالمبدع الشاعر إبراهيم داود وشهادات يقدمها كل من: الناقد الدكتور إبراهيم منصور- الكاتب يحيي وجدي ــ والكاتب الصحفي حسن عبد الموجود - والكاتب هشام أصلان، ويدير الأمسية الشاعر زين العابدين فؤاد.

والشاعر إبراهيم داود، ينتمي إلى جيل التسعينيات من القرن الماضي، وهو من شعراء قصيدة النثر المصريين، شاعر مهموم بالمكان، وبتاريخ المكان وعلاقة الذات بالأمكنة وتفاصيلها الصغيرة .

صدر للشاعر إبراهيم داود، العديد من الدواوين الشعرية والكتابات النثرية، ففي الشعر صدر له دواوين: "تفاصيل" ــ "مطر خفيف فى الخارج" ــ "الشتاء القادم" ــ "لا أحد هنا" ــ "انفجارات إضافية" ــ "حالة مشى" عن هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وميريت، تم تجميعهم فى مجلد واحد تحت اسم ست محاولات، صدرت الطبعة الثانية منه عن الهيئة العامة للكتاب فى 2013 ــ "تفاصيل وتفاصيل أخرى" ــ "لا أحد هنا" ــ "يبدو أنني جئت متأخرًا".

وفى العام 2015 صدر للشاعر إبراهيم داود، ديوان "أنت فى القاهرة" عن دار ميريت للنشر والتوزيع.

أما في مجال الكتابة فى السردية والنثرية، صدر للشاعر إبراهيم داود مؤلفات: "القرآن فى مصر" 1999 - "خارج الكتابة" (ميريت) 2002 - "الجو العام" (ميريت) 2012.

وقبل عامين صدر للشاعر إبراهيم داود، تحديدا في العام 2019، طبعة جديدة من كتابه "الجو العام" عن دار مصر المحروسة للنشر والتوزيع. ويضم الكتاب 38 سردية من سرديات الحياة اليومية، بالإضافة إلى كتابيه: "خارج الكتابة"٬ "وطبعا أحباب" الصادر مؤخرا عن هيئة قصور الثقافة.

كان الشاعر إبراهيم داود، قد فاز بجائزة ساويرس عن كتابه، "الجو العام" 2013، وجائزة أفضل ديوان شعر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2015، عن "أنت فى القاهرة".

يصف الروائي عبد النبي فرج، الحالة الشعرية التي يخلقها إبراهيم داود بأنها: "شاعر الحلم والبراءة".