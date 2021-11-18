شركتا خطوط جوية بريطانية تعرضان اختبارات كورونا مجانية

عرضت شركتا الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرويز"، والخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" إجراء اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا بهدف تعزيز الرحلات الجوية عبر ضفتي الأطلسي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانها أن العرض، الذي تم تقديمه عبر وحدة السفر في شركة "أمريكان اكسبريس"، ينطبق على رحلات بين الولايات المتحدة وبريطانيا على متن طائرات الشركتين الحليفتين عبر مسارات شمال الأطلسي، اعتبارا من بداية العام المقبل .2022 وسيكون عملاء الشركتين الذين يحجزون مقاعد مميزة مؤهلين للخضوع للاختبارات المجانية.



وتستهدف هذه الفكرة تسهيل السفر بالنسبة لرجال الأعمال، خاصة الذين يقررون السفر بشكل مفاجئ، حسبما ذكر أندرو كرولي، كبير المسؤولين التجاريين في شركة "أمريكان اكسبريس جلوبال بيزنس ترافيل".



وأضاف كرولي في بيان: "هناك طلب مكبوت بشكل كبير على السفر بغرض العمل، لكن تنسيق الخدمات اللوجستية لإجراء الاختبار يمكن أن يشكل تحديا في بعض الأحيان".

وكانت أظهرت بيانات رسمية يومية تسجيل بريطانيا 37243 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، اليوم، مقارنة مع 39705 إصابات في اليوم السابق.

وبلغ عدد الوفيات اليومي 214 اليوم، مقابل 47 في اليوم السابق.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.