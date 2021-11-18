تطعيم الأطفال.. إجراءات ألمانيا قبل احتفالات الكريسماس 2021

أشارت تقديرات وزارة الصحة الألمانية إلى إمكانية توافر اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما قبل وقت قصير من عيد الميلاد.



جاء ذلك في تقرير أعدته الوزارة لتقدمه إلى المشاورات التي ستجريها الحكومة الاتحادية والولايات الخميس حول كيفية المضي قدما في مكافحة وباء كورونا.



وذكر التقرير أن التصريح المحتمل للقاح بيونتيك لهذه الفئة العمرية يمكن أن يصدر في نوفمبر الجاري.



وأوضحت الوزارة في تقريرها أن "هذا اللقاح للأطفال سيكون متاحا للمرة الأولى في ألمانيا اعتبارا من العشرين من ديسمبر 2021 شريطة صدور التصريح".



وستجري الوزارة في الأيام المقبلة مشاورات مع الولايات والأطباء وقطاع تجارة الأدوية حول توزيع الكميات الأولى التي تم الإعلان عن توريدها والبالغ حجمها قرابة 4ر2 مليون جرعة.



يذكر أن تطعيمات كورونا للأطفال متاحة في ألمانيا حتى الآن فقط للشريحة العمرية التي تبدأ من 12 عاما.



وهناك في ألمانيا قرابة 2ر9 مليون طفل دون 12 عاما، وليس هناك لقاح مصرح به لهذه الفئة العمرية بعد.

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في ألمانيا مأساوي، مشيرة إلى أنه لم يفت الأوان بعد على اتخاذ ألمانيا حقنة التطعيم الأولى.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950، بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة، في ارتفاع يومي قياسي جديد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.