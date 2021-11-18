وزارة الطاقة الجنوب أفريقية تستعد لإنهاء استخدام الفحم

قالت وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا، إنها ستبدأ التحضير لإنهاء استخدام الفحم فى الحصول على الطاقة في البلاد، لكنها حذرت من أن التخلص من أقذر أنواع الوقود الأحفوري يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير على الاقتصاد والشعب الذي يعتمد عليه في لقمة العيش.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت إنها تخطط لإنشاء وحدة انتقال عادل للطاقة للمساعدة في تحقيق نتيجة "تحقق العدالة الاجتماعية"، وفقا لعرض تقديمي لمجموعة صغيرة من ممثلين لرجال الأعمال والحكومة.



ويمثل العرض تحولا عن خطاب وزير الطاقة الجنوب أفريقي جويدي مانتاش الذي قال مرارا وتكرارا إن البلاد يجب أن تستمر في استغلال مواردها من الفحم، وألا تنصاع لما تمليه عليها الدول المتقدمة التي تحثها على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري.



وتتعارض تصريحات مانتاشي مع تصريحات وزيرة البيئة باربرا كريسي والرئيس سيريل رامافوزا.

وعلى المستوي العالمي، ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاما لتهدد بمزيد من تضخم أسعار الكهرباء المرتفعة بالفعل، وتشير إلى أنه لن يتم التوقف عن استخدام الفحم الملوث للهواء قريبا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع سعر الفحم من منطقة سنترال أبلاشيا، بأكثر من 10 دولارات إلى 75ر89 دولار للطن خلال الأسبوع الماضي للعقود الفورية.



وأضافت بلومبرج أن هذه الأسعار هي الأعلى منذ 2009 عندما أدت الصادرات إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم في الولايات المتحدة.

ورغم أن أسعار الفحم في مناطق أمريكية أخرى كانت أقل، فإنها زادت خلال الشهور الأخيرة.



ويعني ارتفاع أسعار الفحم حاليا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة بشكل عام.