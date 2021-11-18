الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيطاليا تدرس دعم بنك «مونتى دى باشى دى سيينا» بـ4 مليارات دولار

بنك مونتى دى باشى
بنك مونتى دى باشى دى سيينا

تدرس إيطاليا دعم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، من خلال زيادة رأس المال بقيمة 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار)، بعد انهيار محادثات الإنقاذ مع بنك "يونيكريديت"، الإيطالي أيضا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة القول إن مسؤولي الخزانة كانوا يبحثون عن مستثمرين محتملين للمشاركة في تحمل مخاطر زيادة رأس المال. 

وتتوقع الحكومة الإيطالية الآن الإبقاء على بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" تحت سيطرة الدولة حتى نهاية العام المقبل، على أقل تقدير، بينما تسعى إلى حل أطول أمدا لمشكلة البنك، وفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وانهارت بشكل مفاجئ الشهر الماضي محادثات إنقاذ بنك "مونتي باشي" الذي خسر نحو 18 مليار يورو من أموال المستثمرين ودافعي الضرائب منذ الأزمة المالية.

وجاءانهيار المحادثات بسبب خلاف بين "يونيكريديت" والحكومة بشأن المبلغ الذي يتعين أن تضخه إيطاليا في البنك.

وقد أجبر هذا الوضع الحكومة الإيطالية على البحث عن استراتيجيات جديدة للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حصتها في البنك.

وكان وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، اتفاقية قرض بقيمة 49 مليون يورو مع مبادرة (بريكساني) الإيطالية لتركيب 12 محطة صغيرة لتوليد ما يقرب من 10 ميجاوات كهرباء من محطات كهرومائية في منطقة توسكانا بإيطاليا.

وأشارت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي- إلى التزام البنك، بدعم المشاريع ذات القيمة والفوائد طويلة الأجل في إيطاليا؛ بهدف تعزيز تطوير نظام بيئي للطاقة بما يتماشى مع أهداف البنك والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن الإجراءات المناخية لمنع التلوث والتكيف مع تغير المناخ وبما يتماشى مع اتفاقيات باريس.

وقالت إن المحطات الجديدة سوف تنتج طاقة نظيفة كافية لتزويد ما يقرب من 22.6 ألف أسرة سنويًا بالطاقة الكهربائية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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