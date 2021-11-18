الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: تكلفة الحسابات الخاطئة عند حدود بولندا وأوكرانيا ستكون هائلة

جريدة الدستور

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأسوياً"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.


وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا واوكرانيا سوف تكون هائلة".
 

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا بالنسبة الى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".


وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.
 

وموسكو متهمة بتقديم الدعم لمخطط يهدف الى افتعال أزمة مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط عبر فتح الطريق أمامهم للعبور من بيلاروس الى بولندا.


وتم نشر آلاف الجنود على جانبي الحدود، ولاحقا أجرت بيلاروس مناورات عسكرية مشتركة مع مظليين روس.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة لا تريد تقويض روسيا، واصفا إياها بالدولة العظيمة"، ومشيرا إلى أن "الدماء الروسية هي التي مكنت من الانتصار على النازية".

 

وصرح جونسون، خلال فعالية الاثنين في مكتب عمدة لندن: "عندما نقلو عنا أننا نؤيد سيادة ووحدة أوكرانيا فهذا لا يعني أننا نريد اتباع موقف عدواني تجاه روسيا أو أننا نريد تطويقها بصورة استراتيجية أو تقويض هذه البلاد العظيمة، بل يعني أن لدينا التزام بالديمقراطية والحرية التي نتقاسمها في الأراضي الشاسعة للقارة الأوروبية".

 

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على "ضرورة عدم نسيان أن الدماء الروسية هي التي مكنت من الانتصار على النازية".

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