عوض تاج الدين: مازلنا نعانى من الموجة الرابعة من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدار أزمة كورونا بحنكة وحرفية شديدة بالتعاون مع المؤسسات الصحية والاجتماعية والمالية.



وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج السلطة التشريعية، مساء الأربعاء، أن مصر دولة عظيمة وعظمتها تأتي من الكوادر البشرية التي تقف بقوة مع البلد وفي أزماتها، كاشفا عن 152 شركة دواء ساهمت في ضخ الدواء خاصة أدوية كورونا ولم نشعر أن الأدوية بها نقص وحتى الأدوية العالمية استطعنا تصنيعها في مصر.

وجود وفرة في الاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والعلاج

وأشار إلى وجود وفرة في الاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والعلاج، وزيادة عدد المستشفيات للتعامل مع الأزمة وشبكات الأكسحين تم توصيلها للمستشفيات، مؤكدا أن المؤسسات الصحية وقفت وقفة بطولية خلال الأزمة.

الإقبال على مراكز التطعيم والحصول على اللقاح كبير

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية أن الإقبال خلال الفترة الماضية على مراكز التطعيم والحصول على اللقاح كانت كبيرة، خاصة بعد قرارات الدولة والتي صدرت من الحكومة بمنع دخول الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح ومنع المواطنين من الدخول إلى المصالح الحكومية.



وتابع تاج الدين أن البلاد ما زالت تعاني من الموجة الرابعة من كورونا، مؤكدا أن أعداد الإصابات في تصاعد غير سريع والأعداد غير كبيرة، موضحا أنه مع بدء العام الدراسي كان هناك توجه بتطعيم كل العاملين بالعملية التعليمية والجامعات والطلاب وكانت هناك خطوات إيجابية مما ساهم بشدة للحد من انتشار المرض.



وأكد أن بعض الحالات لا تحتاج إلى الدخول في عنايات مركزة، مشيرا إلى أنه لابد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستجابة لحملات التطعيم والحصول على اللقاح.