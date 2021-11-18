يرتدي النقاب.. تداول فيديو لشخص يعتدي على المارة يثير القلق ببورسعيد

أثار فيديو لشخص يغطي وجهه بنقاب ويضرب المواطنين بشكل عشوائي في شوارع بورسعيد، القلق في قلوب أبناء بورسعيد، وذلك بعد تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ظهر الشخص يرتدي النقاب، ويمسك في يديه عصا ويقوم بالاعتداء بالضرب على السيارات الملاكي والأجرة وسيارة النقل الداخلي، ويضرب بالعصا الأشخاص المتواجدين داخل هذه السيارات.

تبين من خلال تعليقات المتابعين، أن الفيديو تم التقاطه من منطقة فاطمة الزهراء بنطاق حي الضواحي، وظهر في الفيديو الشخص حوله مجموعة من الأطفال والشباب، إلا أنه لا يقوم بالاعتداء عليهم.

وظهر من خلال الفيديو أن الشخص لا يحمل سلاح أبيض وإنما يملك عصا، ولم يتم التأكد من حقيقة القيام بهذا الفعل على سبيل اللعب أو علي سبيل الحقيقة، إلا أن المستخدمين أبدوا استيائهم من الفعل.

وأكد مصدر بالشؤون الصحية وآخر بالتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات جراء الواقعة، ولم يدخل لأقسام الطوارئ أي إصابات أو وفيات في حوادث خلال اليوم.

وطالب مستخدمو الـ"فيس بوك" بمحافظة بورسعيد اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد والأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية الفاعل، وكشف أسباب وحقيقة الواقعة.