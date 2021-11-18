ربيع: قناة السويس تشهد تطويرًا مستمرًا منذ افتتاحها قبل 152 عامًا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تشهد تطورا مستمرًا منذ افتتاحها قبل 152 عامًا، وحتى الآن، سواء كان في الأعماق أو الحمولة الخاصة بالسفن أو في عدد السفن التي تمر بالقناة، أو عائداتها بالدولار.

وأضاف ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"مع الإعلامي أحمد موسي مساء الأربعاء، أن عمق قناة السويس يقدر الآن بـ24 مترا، مقارنة بـ8 أمتار عند افتتاحها، بالإضافة إلى مشروع قاطرة المشاريع العملاقة جميعها والتي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي افتتاح قناة السويس الجديدة.

ساعدت في ارتفاع نسبة عبور السفن

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه يتم الآن تطوير القناة الجنوبي من الكيلو 122 إلى الكيلو 162، مما سيحدث ازدواج وعمق أكبر، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة ساعدت في ارتفاع نسبة عبور السفن في القناة، حيث زاد عدد السفن وحمولات السفن بشكل كبير وارتفعت إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ.

تطوير الجزء الجنوبي للقناة لزيادة عدد السفن

وتابع الفريق ربيع أنه يتم تطوير الجزء الجنوبي لقناة السويس لزيادة عدد السفن فى المجري الملاحي للقناة، كاشفا عن وجود 7 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل فى الجزء الجنوبي.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن العالم بالكامل يستفيد من قناة السويس، وهناك أهمية استراتيجية لقناة السويس على مدار 152 عاما.

ووجه ربيع التحية للشعب المصري بمرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس، موضحا أن قناة السويس شهدت عبور قرابة 1.4 مليون سفينة منذ افتتاحها بإجمالي حمولات صافية تصل لـ 31.1 مليار طن.