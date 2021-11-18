الجزائر تعلن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة

أعلنت الجزائر عن تشكيل المحكمة الدستورية من ٤ أعضاء معينين، و٨ أعضاء منتخبين.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.



وشملت هذه المراسيم تعيين ٤ قضاة من بينهم القاضي ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق على انتخاب ٨ قضاة.



ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.



يذكر أن المحكمة الدستورية في الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستوري بموجب الدستور المعدل الذي تم التصويت عليه في نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هي "حامي الدستور"، وتتولى الرقابة على السلطات الثلاث.



وعلى صعيد أخر، انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، مرشح الجزائر محمد هامل، مستشار وزير الطاقة والمناجم، كأمين عام جديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، بدعم العديد من الدول الأعضاء في المنتدى.



ووفقا لبيان وزارة الطاقة الجزائرية فقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الذي انعقد ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.



ويضم المنتدى (11) دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الإستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو وفنزويلا، بالإضافة إلى (7) دول مراقبة وهي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.

ووصلت أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجزائرية إلى جنوب إسبانيا بعد 15 يوما من وقف استخدام أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" المار عبر المغرب، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأفادت قناة "كانال سور" (تلفزيون الجنوب الإسباني) بأن ناقلة جزائرية عملاقة للغاز الطبيعي المسال، رست قبل أيام في ميناء هويلفا جنوب المملكة، لتزويد البلاد بكميات من الغاز المسال.

ولفتت إلى أن ناقلة الغاز الجزائرية أفرغت حمولتها بميناء هويلفا الذي توجد به ثاني أكبر محطة في البلاد لتحويل الغاز المسال.