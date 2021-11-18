أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها مع تجدد مخاوف وفرة المعروض

هبطت أسعار النفط ، دافعة الخامين القياسيين الرئيسيين لتسجيل أدنى مستويات إغلاق منذ مطلع أكتوبر بعد أن حذرت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية من وفرة منتظرة في المعروض بينما يثير تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا مخاوف بشأن تعافي الطلب.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.15 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 80.28 دولار للبرميل بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة عن مستوى 80 دولارا.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.40 دولار، أو ثلاثة بالمئة، إلى 78.36 دولار للبرميل.



ودفعت الانخفاضات برنت إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أول أكتوبر والخام الأمريكي إلى أدنى مستوى للتسوية منذ السابع من الشهر نفسه.



وقال متعاملون إن تحركات السوق مؤخرا تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن المعروض قد يبدأ بتجاوز الطلب في الأشهر المقبلة.



ودعت دول، من بينها الولايات المتحدة، تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع. وتدرس واشنطن الإعلان عن سحب للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد الذي يحتوي على أكثر من 600

مليون برميل من الخام.



وفي ذات السياق، خفضت أوبك يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع من عام 2021 بواقع 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد -19».

وكان طالب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم، إدارة البلاد بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، في سبيل خفض أسعار المحروقات المرتفعة مع دخول موسم العطلات في البلاد.

وقال شومر في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك متوجها إلى إدارة الرئيس بايدن: «فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك».