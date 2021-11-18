شوقى: السوشيال ميديا أصبحت مكانًا للتجريح فى تطوير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف "يو إس نيوز" لأعلى 87 دولة في جودة التعليم، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أخبار مغلوطة وشائعات.

وقال شوقي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي ـ مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إن "ما يتم تداوله على السوشيال ميديا شيء والواقع شيء آخر والسوشيال ميديا أصبحت مكانًا للشكوى والاعتراض والتجريح تجاه كافة مراحل تطوير التعليم في مصر".

وأشار وزير التعليم إلى أن المنصات التعليمية الجديدة حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع ولدينا قنوات تليفزيونية تعليمية وأصبح لكل مرحلة دراسية، سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، قناة تخصهم.

وأضاف: "علينا تغيير مفهومنا عن أهداف التعليم والرجوع لفكرة المعرفة وتعليم المهارات وليس الحفظ والتلقين"، موضحا أننا :" لم نصل إلى ما نرغب فيه من حيث تطوير التعليم في مصر، ولكن مازال العمل مستمرًا".

وتابع وزير التعليم: "نحاول وضع حلول في كافة الاتجاهات ومن المؤكد أننا احرزنا تقدم في بعض الاتجاهات وما زلنا نعمل في باقي الاتجاهات والملفات"، مشددا على ضرورة تغيير المناهج حتي تتماشي مع العصر الجديد.

وأكد الوزير أن كافة التحذيرات التي تتعلق بطريقة استخدام الطلاب للتابلت على منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن كل هذه التحذيرات عن استخدام طلاب الثانوية للتابلت من خيال المؤلف ولا أساس لها من الصحة.

وعن ملف عجز المعلمين، قال الوزير طارق شوقي: إننا في حوار مستمر مع رئيس الوزراء والتنظيم والإدارة ووزارة المالية بهدف توفير مخصصات مالية للتوصل إلى حل في ملف تعيين المعلمين وسد العجز.

