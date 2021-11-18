السائحون البريطانيون سيتحملون تكاليف باهظة لقضاء عطلات داخل أوروبا

من المقرر أن تصبح العطلات في الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة بالنسبة للسائحين البريطانيين مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل اعتبارًا من نهاية عام 2022، بحسب صحيفة بريطانية.

وذكرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية ، أن السياح البريطانيون سيكونون بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول "شنجن" الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

ويخضع مواطنو المملكة المتحدة الآن لنفس قواعد السفر مثل المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2022 سيحتاجون إلى دفع رسوم سفر جديدة كما أنه من المقرر أن يبدأ نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي في التطبيق بدء من العام المقبل.

ويعني المخطط أن جميع المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، سيحتاجون إلى ملء نموذج والدفع لدخول منطقة شنجن.

وسيتم تطبيق تصاريح السفر الأوروبية بدء من العام المقبل حيث سيحتاج المسافرون البريطانيون إلى دفع رسوم قدرها سبعة يورو (5.88 جنيه إسترليني) قبل السفر، وسيتم تطبيق هذه الاجراءات على جميع دول شنجن الـ 26، بما في ذلك وجهات العطلات البريطانية الشهيرة في إسبانيا والبرتغال.

وهناك دول تابعة للاتحاد الأوروبي ليست ضمن منطقة شنجن هي أيرلندا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا وقبرص ما يعني أن المقيمين البريطانيين سيظلون قادرين على زيارة أيرلندا دون دفع رسوم.

وكان حذرت الحكومة البريطانية، من أن رد فعلها سيكون «قويًا» إذا شن الاتحاد الأوروبي حربًا تجارية انتقامية في حالة انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، إنه يتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي رده الرسمي على طلب المملكة المتحدة بإعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية في غضون الأيام العشرة المقبلة، حيث أوضح تفاصيل جديدة حول الجدول الزمني للمحادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" خلال تغطيتها المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر.