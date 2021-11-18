«الاستثمار الأوروبى» يخصص 9.2 مليار يورو لدعم التنمية الحضرية

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، على تخصيص 9.2 مليار يورو تمويلا جديدا لـ34 مشروعًا لتسريع التنمية الحضرية وتنفيذ العمل المناخي وتحسين الصحة والتعليم وفتح الاستثمار التجاري في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم.



وقال البنك -في بيان- "أظهر مؤتمر COP26 في جلاسكو مدى أهمية زيادة الاستثمار لتقليل الانبعاثات والتكيف مع المناخ المتغير. ستواصل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لعب دور بارز في هذا الجهد العالمي. وسيساعد الدعم الجديد من بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار المحلي التحويلي الذي تم الاتفاق عليه اليوم على تجنب الفوضى المناخية وتأمين هواء أنظف ومياه أكثر أمانًا ومجتمعات أكثر صحة".



وقال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي -في البيان- إن التزام بنك الاتحاد الأوروبي الأقوى بالشفافية سيضع معيارًا جديدًا للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالانبعاثات.



واعتمد مجلس الإدارة سياسة شفافية جديدة لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بما في ذلك الالتزام بالإفصاح علنًا عن جميع المعلومات المتعلقة بالانبعاثات البيئية.



وبحسب البيان سيستفيد ملايين الأشخاص الذين يعيشون في القرى والمدن في جميع أنحاء أوروبا من دعم بنك الاستثمار الأوروبي للتجديد الحضري المستدام والاستثمار على نطاق واسع في الإسكان الاجتماعي، ما يشمل دعم العمل المناخي البلدي في بولونيا وبيسكارا في إيطاليا، وتجديد المباني العامة والمتنزهات في شتشيتسين في بولندا، والتنمية الحضرية المستدامة في أوراديا في رومانيا، وبرنامج استثمار حضري جديد على الصعيد الوطني في سلوفينيا.



ووافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمار على نطاق واسع لخفض الفواتير والانبعاثات من خلال تحسين كفاءة الطاقة في الإسكان الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع إعادة بناء ضفاف الأنهار والحماية من الفيضانات المدمرة في يوليو 2021.



وأعطى المجلس الضوء الأخضر لتمويل قدره مليار يورو لرفع كفاءة الطاقة على نطاق واسع للإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء فرنسا، إلى جانب الدعم لمبادرة وطنية اجتماعية جديدة لتطوير الإسكان بأسعار معقولة في أيرلندا.

وسيستفيد مستخدمو السكك الحديدية في إسبانيا وأوكرانيا ومصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتوسيع محطتين وطنيتين للقطارات في مدريد، وتمويل الترام الكهربائي، وحافلات الترولي والمترو في كييف، وتحسين خدمة خط سكة حديد رئيسية بطول 119 كم في القاهرة.



كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل تدابير جديدة لتمكين استخدام أكثر كفاءة للمياه في الأردن وحماية المجتمعات بشكل أفضل من الفيضانات من خلال بناء خزانات مؤقتة لمياه الفيضانات من نهر تيسا في المجر، ودعم الاستثمار الجديد في مياه الصرف الصحي على نطاق واسع في إيطاليا ورومانيا، ويشمل التمويل الجديد من بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في شبكات الطاقة في المجر وبولندا وفرنسا وتونس، ونشر الشبكات الذكية عبر امريكا اللاتينية وتسريع عملية التحول في مجال الطاقة، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة.



وكجزء من الدعم العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز المرونة الاقتصادية لـ(COVID-19) وافق مجلس الإدارة على تمويل أعمال جديدة لتوسيع نطاق الإقراض طويل الأجل للقطاعات الأكثر تعرضًا للوباء في إيطاليا ، والاقراض المستهدف للعمل المناخي في بولندا والتمويل المستهدف للشركات الصغيرة في فرنسا وايطاليا.



كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جديد لتعزيز الصحة العامة والتعليم في جميع أنحاء أوروبا، ما يشمل هذا دعم بناء مستشفيات جديدة في ليبيريتش في جمهورية التشيك وهامينلينا في فنلندا، وهو مخطط تمويل جديد لتعزيز توفير الصيدليات المحلية والخدمات الصحية وتطوير المدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا.